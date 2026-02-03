ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия атакува Киев и други украински градове с ракети

Русия е атакувала Киев през нощта СНИМКА: Ройтерс

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.

Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града. Кличко каза още, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.

Представители на украинските власти заявиха, че и други украински области са били подложени на въздушни атаки. Областният управител на Харковска област заяви, че там двама души са били ранени.

Кметът на Харков, който е вторият най-голям град в Украйна, Игор Терехов заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети.

Съобщено бе също за серии от експлозии в Днепър и Суми.

