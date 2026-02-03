ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бебетата могат да различават различни обекти на дв...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22213791 www.24chasa.bg

Германия отхвърли твърденията на Русия, че помага на Украйна от "реваншизъм"

2356
Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли обвинения на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншизъм, съобщи ДПА.

Вадефул каза, че тези твърдения са опит на Русия да отвлече вниманието от собствените си действия.

Русия по-рано заяви, че германската външна политика по отношение на Украйна е оформена от фантазии за реванш и уреждане на исторически сметки на Берлин с Москва.

В изявление, разпространено след годишната пресконференция на руския външен министър Сергей Лавров в началото на година, руското външно министерство заяви, че подкрепата на Германия за Украйна е част от реваншистки дневен ред на Берлин.

Министър Вадефул, който е на посещение в Нова Зеландия, заяви, че с тези изявления Русия иска да отклони вниманието от сегашното си поведение. Той каза още, че Германия без затруднения се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз в победата над нацистка Германия през Втората световна война.

Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)