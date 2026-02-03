"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли обвинения на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншизъм, съобщи ДПА.

Вадефул каза, че тези твърдения са опит на Русия да отвлече вниманието от собствените си действия.

Русия по-рано заяви, че германската външна политика по отношение на Украйна е оформена от фантазии за реванш и уреждане на исторически сметки на Берлин с Москва.

В изявление, разпространено след годишната пресконференция на руския външен министър Сергей Лавров в началото на година, руското външно министерство заяви, че подкрепата на Германия за Украйна е част от реваншистки дневен ред на Берлин.

Министър Вадефул, който е на посещение в Нова Зеландия, заяви, че с тези изявления Русия иска да отклони вниманието от сегашното си поведение. Той каза още, че Германия без затруднения се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз в победата над нацистка Германия през Втората световна война.