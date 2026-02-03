Над 50 000 в Мароко са евакуирани заради риск от наводнения в Ксар ел-Кебир

В Мароко са евакуирани повече от 50 хил. души, което е почти половината от населението на северозападния град Ксар ел-Кебир, тъй като наводненията, предизвикани от седмици наред проливни дъждове, заплашваха да залеят града, информира Ройтерс, като се позова на марокански медии.

Властите са направили убежища и временни лагери като са забранили достъпа до Ксар ел-Кебир, защото нивото на водата на река Лукос се е покачило и вече е заляла няколко квартала. Само напускането на града е разрешено, а в някои части от него беше прекъснато електроснабдяването и училищата са получили заповед да останат затворени до събота.

Официални представители заявиха, че наводненията са били частично предизвикани от изпускане на вода от близката язовирна стена Уед Махазин, след като тя е достигнала пълния си капацитет.

Ксар ел-Кебир се намира на около 190 километра северно от мароканската столица Рабат, пише БТА.

Армията е разположила спасителни екипи, камиони, оборудване и медицински екипи, за да подпомогне евакуационните и спасителните операции, а автобуси са евакуирали хората от града.

Държавна телевизия показа хеликоптер, който спасява четирима души, блокирани от покачващите се води на река Уед Уерха в близката провинция Оуазане.

По на юг, покачващото се ниво на река Себу накара властите да евакуират няколко жители на село Сиди Касем и да укрепят бреговете на реката с пясъчни чували и бариери.