Новата посланичка на САЩ във Венецуела обсъдила прехода с временната президентка

Новата ръководителка на американската дипломатическа мисия във Венецуела Лаура Догу се срещна в понеделник за първи път с временната президентка Делси Родригес, съобщи Франс прес.

"Срещнах се с Делси Родригес и с Хорхе Родригес (председател на Националното събрание), за да повторя трите фази, които (американският държавен секретар Марко) Рубио предложи за Венецуела: стабилизация, икономическо възстановяване и помирение, и преход", написа в социалната мрежа "Екс" Догу, която пристигна в Каракас в събота.

Същевременно, Делси Родригес назначи бившия външен министър Феликс Пласенсия за ръководител на венецуелската дипломатическа мисия в САЩ.

Назначението на Пласенсия е повратна точка в отношенията между Вашингтон и Каракас, които бяха скъсани през 2019 година, след като Вашингтон отказа да признае преизбирането на президента Николас Мадуро и реши да признае паралелно правителство начело с опозиционера Хуан Гуайдо.

"Правителството (на Венецуела) подчерта необходимостта от съставянето на продуктивен и мирен дневен ред, базиран на уважението - дневен ред, който съответства изцяло на принципите на международното право (...), за да можем окончателно да ориентираме отношенията между Съединените щати и Венецуела по пътя на щастието за двата народа", заяви венецуелският външен министър Иван Хил.

В изявление на венецуелското правителство се казва, че срещата на Лаура Догу с Делси Родригес се е провела в президентския дворец "Мирафлорес" и че е бил обсъден работният дневен ред между Венецуела и Съединените щати.

В правителственото изявление се отбелязва още, че "правителствата на Венецуела и Съединените щати решиха да напреднат с пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес чрез дипломатически диалог и на базата на взаимното уважение и международното право", съобщава БТА.

След месеци на повишено напрежение САЩ заловиха преди месец венецуелския лидер Николас Мадуро, което доведе до промени във Венецуела - една от тези промени е, че начело на страната застана Делси Родригес, която допреди залавянето на Мадуро беше вицепрезидент. Тя казва, че се стреми към балансирани отношения със Съединените щати.

Лаура Догу СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

