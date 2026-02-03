Новата посланичка на САЩ във Венецуела обсъдила прехода с временната президентка

Новата ръководителка на американската дипломатическа мисия във Венецуела Лаура Догу се срещна в понеделник за първи път с временната президентка Делси Родригес, съобщи Франс прес.

"Срещнах се с Делси Родригес и с Хорхе Родригес (председател на Националното събрание), за да повторя трите фази, които (американският държавен секретар Марко) Рубио предложи за Венецуела: стабилизация, икономическо възстановяване и помирение, и преход", написа в социалната мрежа "Екс" Догу, която пристигна в Каракас в събота.

Същевременно, Делси Родригес назначи бившия външен министър Феликс Пласенсия за ръководител на венецуелската дипломатическа мисия в САЩ.

Назначението на Пласенсия е повратна точка в отношенията между Вашингтон и Каракас, които бяха скъсани през 2019 година, след като Вашингтон отказа да признае преизбирането на президента Николас Мадуро и реши да признае паралелно правителство начело с опозиционера Хуан Гуайдо.

"Правителството (на Венецуела) подчерта необходимостта от съставянето на продуктивен и мирен дневен ред, базиран на уважението - дневен ред, който съответства изцяло на принципите на международното право (...), за да можем окончателно да ориентираме отношенията между Съединените щати и Венецуела по пътя на щастието за двата народа", заяви венецуелският външен министър Иван Хил.

В изявление на венецуелското правителство се казва, че срещата на Лаура Догу с Делси Родригес се е провела в президентския дворец "Мирафлорес" и че е бил обсъден работният дневен ред между Венецуела и Съединените щати.

В правителственото изявление се отбелязва още, че "правителствата на Венецуела и Съединените щати решиха да напреднат с пътна карта за решаване на въпроси от двустранен интерес чрез дипломатически диалог и на базата на взаимното уважение и международното право", съобщава БТА.

След месеци на повишено напрежение САЩ заловиха преди месец венецуелския лидер Николас Мадуро, което доведе до промени във Венецуела - една от тези промени е, че начело на страната застана Делси Родригес, която допреди залавянето на Мадуро беше вицепрезидент. Тя казва, че се стреми към балансирани отношения със Съединените щати.