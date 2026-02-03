Си Дзинпин призова за "справедлив многополюсен свят" на срещата си с уругвайския президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай и Уругвай трябва да работят заедно, за да допринесат за справедлив многополюсен свят, заяви днес китайският лидер Си Дзинпин на уругвайския президент Яманду Орси, съобщи Ройтерс.

Това е първото посещение на южноамерикански лидер в китайската столица, откакто САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела миналия месец и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.

Орси заяви в неделя, след пристигането си в Пекин, че с визитата си цели "да подсили Уругвай в света и да гарантира възможности, инвестиции и развитие". Той предвожда делегация от 150 души, сред които бизнес ръководители. Визитата му ще продължи до 7 февруари, пише БТА.