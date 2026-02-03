Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват по случая "Епстийн"

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му Хилари Клинтън, бивш държавен секретар, се съгласиха да свидетелстват в разследването на Конгреса по случая с починалия сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Това става дни преди гласуването за това дали да се обяви двойката за виновна в престъпно неуважение към съда за отказа им да се явят пред Комитета за надзор на Камарата на представителите след месеци наред на патова ситуация, пише Би Би Си.

Бил Клинтън е познавал Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления и твърди, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Не е ясно кога двамата ще дадат показанията, но това ще бъде първият случай, в който бивш президент на САЩ дава показания пред конгресна комисия от 1983 г. насам, когато Джералд Форд направи същото.

Комисията за надзор на Камарата на представителите, ръководена от републиканците, одобри мярката за осъждане на Клинтън за неуважение в края на миналия месец с подкрепата на няколко демократи.

В понеделник вечерта заместник-началникът на кабинета на Клинтън Ангел Урена публикува в X потвърждение, че двойката ще се яви пред комисията.

„Те преговаряха с добра воля", написа Урена в туит, адресиран до Комисията за надзор на Камарата на представителите. „Вие не го направихте.

Те ви казаха под клетва това, което знаят, но на вас не ви пука. Но бившият президент и бившият държавен секретар ще бъдат там. Те очакват с нетърпение да създадат прецедент, който да важи за всички."

Клинтън казват, че преди това са предоставили на комисията клетвени декларации и вече са предоставили „ограничената информация", с която разполагат за Епстийн.

Двойката отхвърли съдебните призовки като „нищо повече от тактика за опит да се злепостави политическите съперници, както е наредил президентът Тръмп".

Бил Клинтън никога не е бил обвиняван в престъпления от оцелелите от злоупотребите на Епстийн и е отричал да е знаел за сексуалните му престъпления.

Дневниците на частния самолет на Епстийн показват, че Клинтън е направил четири международни полета през 2002 и 2003 г.

Бившият президент се появява и в имението на покойния финансист на снимки, които са част от пакет документи, публикувани от министерството на правосъдието в съответствие със закон, приет от Конгреса, който изисква разкриването на всички материали, свързани с покойния осъден педофил.

На една от снимките бившият президент плува в басейн, а на друга лежи по гръб с ръце зад главата в нещо, което прилича на джакузи.

Урена, говорителят на Клинтън, заяви по времето, когато снимките бяха публикувани през декември, че те са отпреди десетилетия и че Клинтън е престанал да общува с Епстийн, преди престъпленията му да излязат наяве.

Клинтън написаха писмо до председателя на Комитета за надзор на Камарата на представителите Джеймс Комер миналия месец, в което критикуваха начина, по който той се занимава с разследването на Епстийн.

„Решенията, които сте взели, и приоритетите, които сте поставили като председател по отношение на разследването на Епстийн, са попречили на напредъка в разкриването на фактите за ролята на правителството", се казва в писмото.

Те добавиха: „Няма друго правдоподобно обяснение за това, което правите, освен партийна политика."

Комер по-рано отбеляза, че призовките към Клинтън са одобрени с двупартийно гласуване и заяви, че „никой не е над закона".

„От месеци комуникираме с правния екип на президента Клинтън, давайки им възможност след възможност да дойдат, да ни отделят един ден, а те продължават да отлагат, отлагат, отлагат", заяви републиканецът от Кентъки.