Румънският външен министър пристига във Вашингтон по покана на Марко Рубио

Марко Рубио СНИМКА; Ройтерс

Румънският външен министър Оана Цою пристига на работно посещение във Вашингтон по покана на американския държавен секретар Марко Рубио, съобщават от ведомството в информация, изпратена до редакцията на БТА.

Тя ще участва в първата министерска среща, посветена на критичните минерали, организирана на 4 февруари във Вашингтон. Събитието има за цел да засили международното сътрудничество, за да се гарантират сигурни и диверсифицирани вериги за доставки, както на двустранно, така и на ниво ЕС-САЩ, посочва цитирания източник.

Ще бъде обсъден стратегическия подход към областта, като предложенията за търговски партньорства ще бъдат тема на разговори през цялата година. Ще бъде създадена и техническа работна група на ниво румънско правителство, за да се улеснят стратегическите инвестиции.

Позиционирането на Румъния като ключов европейски играч за стратегическа автономност в основната област на редкоземните минерали е сред ключовите цели на правителството на страната тази година.

В състава на румънската делегация са и ръководителят на канцеларията на министър-председателя Михай Журка и президентският съветник по икономическите и социалните политики Раду Бурнете.

