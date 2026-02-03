Румънският външен министър пристига във Вашингтон по покана на Марко Рубио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският външен министър Оана Цою пристига на работно посещение във Вашингтон по покана на американския държавен секретар Марко Рубио, съобщават от ведомството в информация, изпратена до редакцията на БТА.

Тя ще участва в първата министерска среща, посветена на критичните минерали, организирана на 4 февруари във Вашингтон. Събитието има за цел да засили международното сътрудничество, за да се гарантират сигурни и диверсифицирани вериги за доставки, както на двустранно, така и на ниво ЕС-САЩ, посочва цитирания източник.

Ще бъде обсъден стратегическия подход към областта, като предложенията за търговски партньорства ще бъдат тема на разговори през цялата година. Ще бъде създадена и техническа работна група на ниво румънско правителство, за да се улеснят стратегическите инвестиции.

Позиционирането на Румъния като ключов европейски играч за стратегическа автономност в основната област на редкоземните минерали е сред ключовите цели на правителството на страната тази година.

В състава на румънската делегация са и ръководителят на канцеларията на министър-председателя Михай Журка и президентският съветник по икономическите и социалните политики Раду Бурнете.