Турските бани допринасят все повече за икономиката на Истанбул

Традиционните турски бани, по-познати с названието си „хамам" (hamam), допринасят все повече за икономиката на Истанбул, особено през зимните месеци, благодарение на нарастващия интерес към тях сред чуждестранните туристи и младите турци, съобщават представители на спа сектора в града, цитирани от Анадолската агенция и БТА.

Тахсин Кальон, председател на Истанбулската търговска камара на собствениците на турски бани, спа центрове, сауни и масажни салони, коментира пред медията, че благодарение на повишения интерес от страна на чуждестранните туристи и младите турци, както и на „вярата в лечебните свойства на турските бани", през зимните месеци традиционните хамами в Истанбул отбелязват ръст на посетителите от 60-70 процента и заемат все по-важно място в икономиката на града.

„В Истанбул имаме 45-50 исторически бани и 100-150 модерни бани. Ние сме сектор с висока заетост, като в момента в баните в Истанбул работят около 20 000 души. Много сме щастливи, че туристите проявяват интерес към тази османска традиция", коментира Кальон, като отбелязва особения интерес на туристите от Китай, Гърция, Нидерландия и Германия.

„Всеки знае, че турската баня означава чистота. Ние също отдаваме значение на това. Туристи от чужбина идват от любопитство, а винаги имаме и местни клиенти. Предоставяме услугите си на всички тях с грижа. По-натоварено е през зимните месеци, защото когато времето застудее турските бани служат като топло убежище, което привлича тълпи от хора", коментира собственика на исторически хамам в центъра на Истанбул Решат Турунч, отбелязвайки, че към момента туристите от Русия проявяват най-голям интерес към традиционното преживяване.