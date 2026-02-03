Турският институт по история ще даде свободен достъп за 50 000 електронни книги

Турският институт по история (Türk Tarih Kurum) работи активно за предоставянето на свободен достъп за изследователи до близо 50 000 електронни книги на турски и други езици, съобщи ръководителят на института проф. д-р Юксел Йозген, цитиран от Анадолската агенция.

В интервю за медията Йозген заяви, че в рамките на усилията за развиване на достъпността до библиотеките и архивите в Турция институтът работи активно за осигуряването на достъпа до дигитални материали и електронни книги както на турски, така и на други езици. „Тази година добавяме 27 000 нови заглавия към приблизително 20 000 електронни книги и ресурси на чужди езици, които вече са достъпни на сайта ни. С тази бройка предвиждаме предоставянето на около 50 000 електронни книги безплатно на всички наши читатели", казва Йозген.

По думите му към електронния каталог на института в момента пилотно е прибавен и този на страницата „Мутеферика", който включва над 35 000 принтирани книги и списания на османотурски и турски език, издавани от началото на XVIII до средата на XX в.

„Подобряваме нашата библиотека както количествено, като увеличаваме броя на книгите, така и като улесняваме достъпа до нея. Стремим се да дадем възможност на нашите читатели и изследователи както в страната, така и в чужбина лесно да получават достъп до нашите ресурси, които сме дигитализирали, като посещават нашите библиотеки или използват сайта ни", обяснява още Йозген, цитиран от БТА.