Иранският президент одобри продължаването на преговорите със САЩ

2312
Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Преговорите със САЩ трябва да продължат, за да се гарантират националните интереси, стига да бъдат избегнати "заплахите и неразумните очаквания", написа в "Екс" иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс.

"Като взех предвид исканията на приятелски настроените страни от региона да отговорим на предложението на американския президент за преговори, дадох насоки на министъра на външните работи да подготви условията за справедливи и честни преговори, ако е налице обстановка, позволяваща да бъдат избегнати заплахи и неразумни очаквания", заяви Пезешкиан.

Преговорите между САЩ и Иран могат да се проведат в Турция този петък, посочва представител на арабска страна, цитиран от Франс прес.

Волята да продължи преговорите със САЩ представлява повратна точка за иранския президент реформатор, който от седмици предупреждаваше иранците, че размириците в страната са излезли извън контрол. То също така показва, че президентът е получил подкрепата на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей за преговори, които 86-годишният духовен водач преди това бе отхвърлил, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Все още не е ясно дали Иран и САЩ ще успеят да постигнат споразумение особено след като президентът Доналд Тръмп включи ядрената програма на Иран в списъка с изисквания към Техеран за започването на преговори.

САЩ все още не са уточнили дали преговорите ще се състоят.

