Албанските власти задържаха 16 нелегални мигранти, укривали се в изоставена къща

Албанската гранична полиция е задържала 16 нелегални мигранти на различна възраст и от различни националности, които са се укривали в изоставена къща в село Чатром до югоизточния град Корча, съобщи телевизия „Топ ченъл", цитирана от БТА.

След като албанските гранични власти влезли в сградата, установили, че един от мигрантите е с изкълчен крак, поради което на място, след сигнал от граничната полиция, е пристигнала и линейка, която е оказала медицинска помощ на лицето.

Според източници на „Топ ченъл" албанските гранични власти са засилили проверките в зоната на Корча (която се намира близо до границата с Гърция – бел. ред.) с цел установяване на нелегални мигранти и идентифицирането на лица, които им помагат да се придвижат до Тирана и други албански градове.