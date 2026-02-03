Почина вокалистът на американската рок група Three Dog Night

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 83-годишна възраст почина Чарлс „Чък“ Негрон – основател и водещ вокалист на американската група Three Dog Night, чийто глас стои зад хитове като Joy to the World, One и An Old Fashioned Love Song на една от най-популярните рок банди от края на 60-те и началото на 70-те години, съобщи Асошиейтед прес и БТА.

Негрон е починал от усложнения вследствие на сърдечна недостатъчност и хронична обструктивна белодробна болест в дома си в квартал „Студио сити“ в Лос Анджелис, съобщи неговият ивпресарио Зак Фарнъм.

Сред най-известните хитове на групата са още Easy to Be Hard, The Show Must Go On и Mama Told Me (Not to Come).

Чарлс Негрон е роден на 8 юни 1942 г. Отраства в Бронкс и от ранна възраст пее в акапелни формации. По-късно Негрон е привлечен в Държавния университет на Калифорния с баскетболна стипендия, което го отвежда в Лос Анджелис, където започва професионалния си път в музикалната индустрия.

През декември 1972 г. Three Dog Night са домакини и участници в първото издание на телевизионното специално шоу New Year’s Rockin’ Eve на Дик Кларк.

През 1975 г. продажбите на албумите на групата започват да спадат, като последният им голям хит – ’Til the World Ends, достига първото място в класацията Billboard Hot 100. Заради вътрешни конфликти групата се разпада през следващата година.

През 1981 г. музикантите се събират отново, но Негрон е отстранен в края на 1985 г. поради продължаващи проблеми с наркотиците.

След множество рехабилитационни програми през 1991 г. Негрон прекратява зависимостите си и започва успешна солова кариера, издавайки седем албума между 1995 и 2017 г. В автобиографичната си книга от 1999 г. Three Dog Nightmare той откровено разказва за възходите и паденията в живота си.