ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22214547 www.24chasa.bg

Рекламният клип за Галата за Пролетния фестивал на КМГ беше представен на строителни площадки от общи проекти по „Един пояс, един път“ в Сърбия

КМГ

2188
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 31 януари 2025 г. промоционалният клип за новогодишната програма на Китайската медийна група беше представен на две строителни площадки от общи проекти по „Един пояс, един път" в Сърбия – стоманолеярния завод в Смедерево и строителната площадка на тунела по магистралата Нови Сад–Рума, известен като „Тунелът на венците". Китайски и сръбски строители заедно се насладиха на празничната атмосфера и топлината на Китайската нова година.

Много от сръбските работници споделиха, че оживените празнични сцени, впечатляващите изпълнения и семейните моменти във видеото са събудили у тях силен интерес и очакване към новогодишната програма на КМГ. Китайските участници в проектите отбелязаха, че за тях гледането на новогодишната гала е неизменна част от празничната традиция, а преживяването ѝ в чужбина носи особено чувство на гордост от развитието на родината и утеха от носталгията по дома.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)