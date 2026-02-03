ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Русия смята за по-важно да тероризира, отколкото да избере дипломацията

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Русия предпочита да продължава с ударите, вместо да се ангажира с дипломатическия път, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Москва изстреля над 70 ракети и 450 дрона срещу Украйна тази нощ, предаде Франс прес и БТА.

"Да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира населението, е за Русия по-важно от това да избере дипломацията", заяви той в "Екс".

Руските сили са изстреляли тази нощ срещу Украйна "общи над 70 ракети и са изпратили 450 бойни дрона".

Полицията в Киев съобщи, че при ударите в украинската столица са били ранени петима души, отбелязва Укринформ.

В части от града е въведено извънредно спиране на електроподаването и е прекъснато отоплението в 1170 жилищни блока.

