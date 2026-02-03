ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Проведе се Форум на мозъчните тръстове между ККП и партията Гоминдан

КМГ

824
Снимка: Китайска медийна група

На 3 февруари в Пекин се проведе Форум на мозъчните тръстове между Китайската комунистическа партия и партията Гоминдан. Темата тази година е „Перспективи пред обмена и сътрудничеството между двата бряга на Тайванския проток". Експерти, учени и различни представители на туризма, промишлеността, науката и технологиите, здравеопазването, опазването на околната среда и други сектори обсъдиха възможностите за развитие и партньорство. За първи път от десет години двете партии възстановяват обмена на институционално ниво.

Представителите на партията Гоминдан бяха ръководени от Сяо Сюцън, заместник-председател на партията. В допълнение към основните дейности на форума, групата също така ще проведе и официално посещение в Пекин.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

