Съветник на президента на ОАЕ: Иран трябва да сключи споразумение със САЩ

Иран трябва да сключи споразумение със САЩ, заяви дипломатическият съветник на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Ануар Гаргаш на фона на очакваните преговори между Вашингтон и Техеран за иранската ядрена програма след заплахите за американска военна намеса в региона, предаде Франс прес и БТА.
"Днес Иран има нужда да сключи споразумение", заяви Ануар Гаргаш по време на Срещата на върха на световните правителства в Дубай, като той подчерта също, че Техеран "се нуждае от възобновяване на отношенията си със САЩ".
"Бих искал да видя преки преговори между Иран и САЩ, които да доведат до подписването на споразумения, за да не бъдем изправени пред такива проблеми (напреженията в Близкия изток)", заяви Гаргаш.
"Близкият изток не се нуждае от още един сблъсък между САЩ и Иран", допълни съветникът.