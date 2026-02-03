ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22214581 www.24chasa.bg

Съветник на президента на ОАЕ: Иран трябва да сключи споразумение със САЩ

2012
снимка: Ройтерс

Иран трябва да сключи споразумение със САЩ, заяви дипломатическият съветник на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Ануар Гаргаш на фона на очакваните преговори между Вашингтон и Техеран за иранската ядрена програма след заплахите за американска военна намеса в региона, предаде Франс прес и БТА.

"Днес Иран има нужда да сключи споразумение", заяви Ануар Гаргаш по време на Срещата на върха на световните правителства в Дубай, като той подчерта също, че Техеран "се нуждае от възобновяване на отношенията си със САЩ".

"Бих искал да видя преки преговори между Иран и САЩ, които да доведат до подписването на споразумения, за да не бъдем изправени пред такива проблеми (напреженията в Близкия изток)", заяви Гаргаш.

"Близкият изток не се нуждае от още един сблъсък между САЩ и Иран", допълни съветникът.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)