КМГ: Премиерът на Гренландия осъди американските опити за „създаване на разцепление”

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 2 февруари премиерът на автономното правителство на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че въпреки скорошните уверения на САЩ, че не възнамеряват да установяват военен контрол над Гренландия, основната им позиция остава непроменена. По думите му целта на Вашингтон е анексиране и управление на острова.

Нилсен подчерта, че подобни изказвания не идват само от президента на САЩ Доналд Тръмп, а и от други влиятелни американски фигури и близки съюзници на страната. Според него те „демонстрират надменно отношение и създават разцепление спрямо Гренландия и нейния народ".

Автономното правителство на Гренландия за пореден път определи тези опити като „неприемливи" и отново подчерта, че Гренландия е част от Кралство Дания.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

