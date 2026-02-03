ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унгария подаде иск срещу решението на ЕС за забрана на вноса на руски енергийни ресурси

На 2 февруари унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че след официалното обявяване на решението за забрана на държавите членки на ЕС да купуват руски суров нефт и природен газ, Унгария е подала иск за отмяна на мярката в Съда на Европейския съюз.

Сиярто отбеляза, че без руски нефт и природен газ Унгария няма да може да осигури енергийната си сигурност и няма да може да поддържа постигнатите резултати в намаляването на енергийните разходи. Той добави, че този иск може да продължи от година и половина до две години, което означава, че след като управляващата партия спечели изборите, ще може да продължи да работи по въпроса.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

