Рябков: Русия е готова за нова действителност на свят без ядрени ограничения

Русия е готова за нова действителност на свят без ядрени ограничения, след като договора за контрол на ядреното въоръжение "Нов СТАРТ" изтича тази седмица, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков, който отговаря и за въпросите, свързани с неразпространението на ядрените оръжия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА .

Ако Москва и Вашингтон не постигнат двустранно споразумение в последната минута за подновяването на договора "Нов СТАРТ", подписан през 2010 г. между американския президент Барак Обама и руския му колега Дмитрий Медведев, неговият срок ще изтече този петък.

"Липсата на отговор също представлява своеобразен отговор", заяви Рябков, цитиран от ТАСС, на пресконференция в Пекин във връзка с липсата на реакция от страна на Вашингтон на руските предложения за неформалното удължаване на срока на действие на договора.

Сергей Рябков посочи, че Русия подкрепя становището на Китай по отношение на контрола на ядрените оръжия.

Относно Иран Рябков заяви, че предложенията на САЩ към Техеран са равносилни на ултиматум.

Що се отнася до Гренландия, руският заместник външен министър разясни, че ако САЩ разположат системи за противоракетна отбрана на арктическия остров Русия ще бъде принудена да предприеме компенсаторни мерки във военната сфера.