В Киргизстан обмислят забрана за смяна на пола в документите

На обществено обсъждане в Киргизстан беше внесен законопроект, предвиждащ изменения в Семейния кодекс, на Закона за актовете на гражданско състояние и Закона за опазване на здравето на гражданите, предаде националната новинарска агенция КАБАР. Инициатор е депутатът Марлен Маматалиев.

Както се посочва в приложената справката за обосноваване, документът цели защитата на семейната институция и демографската сигурност, както и запазването на националната и културна идентичност и традиционните ценности.

Отбелязва се, че развитието на технологиите изпреварва правното регулиране, което създава правна неяснота по въпросите как да се регистрира полът в документите за гражданско състояние. Според автора подобна практика противоречи на традиционните духовни и културни представи, които са се наложили исторически в обществото на Киргизстан. Действащите норми на семейното право, включително правилата за създаване на семейство и определяне на родствените връзки са здраво свързани с биологичния пол при раждане, което отразява приемствеността на рода и традиционното разбиране на семейството.

В документа се подчертава, че отсъствието на ясна законова забрана може да доведе до правни противоречия в сферата на семейните отношения (брак, родителство). Може да доведе до рискове за правосъдната система и при изпълнението на наказанията (при определяне на мястото за излежаването им). Това може да доведе до злоупотреби в сферата на военната повинност, затруднения за правоохранителните органи при идентификация на личността, да наруши принципите на честната конкуренция в спорта и да подкопае устойчивостта на държавните регистри и цифрови системи за отчитане, което противоречи на задачите на електронното управление.

Изхождайки от приоритета да се защитават конституционната ценност на семейството, демографските интереси и обществената сигурност, инициаторът предлага да се закрепи в закона забраната за изменянето на биологичния пол в актовете за гражданско състояние и в другите официални документи, съобщава БТА