Над 50 хил. домакинства в района на Одеса са без ток след руско нападение с дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Одеска област бе подложена на масирана атака през нощта от руските въоръжени сили. Над 50 хиляди домакинства са без ток, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"Врагът извърши масирана атака с ракети и дронове срещу Одеска област. Ударите бяха насочени срещу енергийната и гражданска инфраструктура в южната част на региона", каза Кипер.

В резултат на атаката над 50 хиляди жители временно останаха без електричество, посочи областният управител и допълни, че енергетиците работят по възстановяването му.

Щети са нанесении на три жилищни сгради, както и на складове, административни помещения и автомобили.

Критичната инфраструктура работи на генератори.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, съобщава БТА.