Над 50 хил. домакинства в района на Одеса са без ток след руско нападение с дронове

Одеска област бе подложена на масирана атака през нощта от руските въоръжени сили. Над 50 хиляди домакинства са без ток, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".
"Врагът извърши масирана атака с ракети и дронове срещу Одеска област. Ударите бяха насочени срещу енергийната и гражданска инфраструктура в южната част на региона", каза Кипер.
В резултат на атаката над 50 хиляди жители временно останаха без електричество, посочи областният управител и допълни, че енергетиците работят по възстановяването му.
Щети са нанесении на три жилищни сгради, както и на складове, административни помещения и автомобили.
Критичната инфраструктура работи на генератори.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, съобщава БТА.