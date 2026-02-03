ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в района на Кресна

Голям пожар пламна на пазар в Техеран (Видео)

1680
кадър: Х @thekoala

Голям пожар пламна днес на пазар в западната част на иранската столица Техеран, съобщи държавна медия, цитирана от Франс прес.

Причината засега не е ясна.

Огънят е пламнал на местния пазар в квартал „Джанат Абад“ - район, пълен със сергии и магазини, заяви пред държавната телевизия говорителят на пожарната служба в Техеран Джалал Малеки.

Той добави, че „пожарът е толкова голям, че се вижда от различни места в града“, съобщи БТА.

Телевизията съобщи, че пожарната е пристигнала незабавно на мястото, за да потуши пламъците.

Снимките от пожара показват гъсти облаци черен дим да се  издигат в небето и да обгръщат околността.

кадър: Х @thekoala

