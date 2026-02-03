Тайван: Трябва да търсим сътрудничество с демократични държави, а не с Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайван трябва да търси търговско и икономическо сътрудничество с други демократични държави, а не с Китай, заяви днес президентът Уилям Лай, цитиран от Ройтерс. Това става на фона на плановете на острова да работи със Съединените щати в области като изкуствения интелект и критичните полезни изкопаеми, съобщава БТА.

Висши тайвански и американски представители миналата седмица обсъдиха сътрудничество в сферата на изкуствения интелект, технологиите и дроновете на форум на високо равнище, който стартира по време на първата администрация на Тръмп. Държавният департамент на САЩ определи Тайпе като „жизненоважен партньор“.

Двете страни подписаха декларации за сътрудничество в областта на икономическата сигурност.

На пресконференция в президентската канцелария относно Диалога за икономическо благоденствие между САЩ и Тайван Лай похвали резултатите от тези разговори.

„Тайван върви по правилния икономически път и уверено излиза на световната сцена. Тайван има както способността, така и увереността да работи със своите демократични партньори, за да води следващото поколение на просперитета“, каза той.

Лай направи тези изказвания, докато Сяо Сю-цен, заместник-председателят на основната опозиционна партия в Тайван – Гоминдан, беше в Пекин за обмен с мозъчен тръст с Китайската комунистическа партия по формално неполитически теми като изкуствен интелект и туризъм.

Сяо заяви при откриването на форума в Пекин, че „мирното развитие“ е в интерес и на двете страни, пише в резюме на изказването му, предоставено от партията.

Китай отказва да разговаря с Лай, наричайки го „сепаратист“. Той от своя страна заявява, че само народът на Тайван може да решава бъдещето си.