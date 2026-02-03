Започва делото срещу сина на норвежката принцеса, обвинен в изнасилване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Година и половина след като Мариус Борг Хойби беше задържан за насилие над жена в Осло, синът на норвежката принцеса се изправя пред съда. Това е едно от най-големите дела, влизали в норвежкия съд от години насам, пише Би Би Си.

Хойби пледира невинен по 4 обвинения в изнасилване, след като прокуратурата съобщи за 38 обвинения срещу него.

Делото се гледа в окръжния съд в Осло и започва в момент, в който майката на Хойби, принцеса Мете Марит, е обект на сериозни критики. Преди броени дни стана ясно, че норвежката принцеса присъства в досиетата по случая "Епстийн", разсекретени от правосъдното министерство на САЩ.

Тя призна, че е "имала грешна" преценка, но някои организации вече обявиха, че спират да работят с нея.

Скоро след това 29-годишният й син беше задържан отново по подозрение, че е нарушил ограничителна заповед и е отправил заплахи с нож.

Делото се гледа при строги мерки, забранено е Хойби да бъде сниман в съда или извън него.

Той пледира невинен по четири от обвиненията, но призна, че е нападнал жена през август 2024 г. в Осло. Отрече обаче тя да е била изнасилена от него.

Кралското семейство на Норвегия не се яви в съда. Крал Харалд V и кралица Соня се очаква да посетят Италия за олимпиадата тази седмица. Според норвежките медии това показва ясно дистанциране на кралските особи от случая с Хойби.

Мариус Борг Хойби е роден четири години преди преди Мете Марит да се омъжи за принц Хокон. Въпреки, че е част от семейството и доведен син на норвежкия принц, Хойби не се води официален член на норвежкото кралско семейство и не е публична фигура.

Срещу него има 38 обвинения, които са:

- изнасилване на жена в безсъзнание през октомври 2023 г.

- три случая на изнасилване над жени в невъзможност да се съпротивляват - през декември 2018 г., март 2024 г. и ноември 2024 г.

- шест случая, в които е заснемал жертвите си

- заплахи и насилие към бивша негова партньорка

- нарушаване на ограничителна заповед

- транспортиране на 3,5 кг марихуана

- превишена скорост

Адвокатите на Хойби отричат повечето обвинение срещу него, особено тези за изнасилване. Той е признал за някои от по-леките обвинения.

Ако 29-годишният мъж бъде признат за виновен, може да получи най-малко 10 години затвор.