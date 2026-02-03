Автобус от градския транспорт в Солун се запали в движение (Видео)

Автобус от градския транспорт в гръцкия град Солун се е запалил в движение около 06:00 часа (местно и българско време) тази сутрин, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

По време на инцидента в превозното средство са се намирали трима пътници и водачът. Всички те са се евакуирали навреме и безопасно от горящия автобус, без да пострадат, уточнява ЕРТ.

Решаваща е била намесата на друг водач на лек автомобил, който е предупредил шофьора на автобуса, че в задната част на превозното средство е възникнал пожар, отбелязва медията. На място веднага са пристигнали противопожарни екипи, а причините за инцидента се разследват.