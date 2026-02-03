Нова буря заплашва Португалия, властите предупреждават за наводнения и разрушения

Португалия се готви за нова буря, която според властите може да предизвика наводнения и нови разрушения - една седмица след като страната все още се бори с последиците от бурята „Кристин“, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Португалският институт за морето и атмосферата (IPMA) съобщи снощи, че новата буря „Леонардо“ се очаква да бъде над континенталната част на Португалия от днес следобед до събота.

През последните няколко месеца Иберийският полуостров бе връхлетян от поредица бури, които донесоха проливни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове. В Южна Испания това е най-влажната зима от четири десетилетия, отбелязва Ройтерс.

Бурята „Леонардо“ може да донесе продължителни и на моменти силни дъждове, с пориви на вятъра, достигащи до 75 километра в час, по крайбрежието южно от нос Кабо Мондего в централната част на страната и до 95 километра в час в планинските райони.

Поривите на вятъра все пак ще бъдат по-слаби от тези с скорост над 200 километра в час, предизвикани от бурята „Кристин“, която от ранните часове в сряда миналата седмица започна да опустошава централната част на континентална Португалия. Тя отне живота на най-малко шестима души и остави след себе си разрушения, нанесе щети на жилищни сгради, предприятия и критична инфраструктура.

Даниела Фрага, заместник-ръководител на операциите на Националната служба за гражданска защита (ANEPC), заяви пред репортери вчера вечерта, че проливните дъждове в следващите дни може да доведат до наводнения и потопи, главно в районите, засегнати от бурята „Кристин“.

Близо 134 000 домакинства все още са без ток, около 95 000 от тях в централния окръг Лейрия, съобщи електроразпределителната компания „Е-Редес“.