12 души влязоха в Египет от ивицата Газа след отварянето на граничния пункт "Рафах"

Дванадесет души, сред които ранени хора и техни придружители, влязоха в Египет от ивицата Газа през първия ден след повторното отваряне на граничния пункт "Рафах", заяви днес граничен служител, цитиран от Франс прес и БТА.

"Петима ранени и седем техни придружители преминаха през пропускателния пункт", посочи той.

Максималният брой пациенти от Газа, които може да влязат в Египет, беше ограничен вчера до 50, а всеки един от тях има право на по двама придружители, обясниха трима египетски митнически служители.

Вчера представител на египетското Министерство на здравеопазването потвърди, че три линейки са превозвали палестински пациенти, които "са били прегледани веднага, за да се установи към коя болница да бъдат пренасочени".

Египетските власти са подготвили 150 болници и 300 линейки, както и 12 000 лекари и 30 спешни екипи, за да приемат пациентите от ивицата Газа, информира египетската медия "Ал Кахира Нюз", близка до египетските разузнавателни служби.

Около 20 000 пациенти, сред които 4500 деца имат спешна нужда от лечение, заяви Мохамед Абу Салмия, директор на главната болница на палестинска територия Аш Шифа.

Затворен от май 2024 г. от израелската армия пунктът Рафах беше отворен отново в двете посоки вчера с ограничения, наложени от Израел без разрешение за преминаване на международна хуманитарна помощ.

Повторното отваряне на Рафах е "лъч надежда" за жителите на Газа, заяви вчера Али Шаат, ръководителят Националния комитет за управление на Газа.

Отварянето на границата с Газа би следвало да позволи на 15-те членове на Националния комитет за управление да влязат в ивицата, отбелязва АФП.