Отвлякоха майката на известна тв водеща в САЩ

Полицията смята, че 84-годишната майка на водещата на Today Show Савана Гътри е била отвлечена от леглото си посред нощ, след като е изчезнала от дома си в Аризона, пише "Дейли мейл".

Нанси Гътри е била обявена за изчезнала от семейството си малко преди обяд в неделя, като за последно е била видяна в дома си в богатия квартал Каталина Футхилс в Тусон късно в събота вечер.

Детективите смятат, че тя е била отведена против волята си в ранните часове на сутринта, като е оставила телефона си, портмонето, колата и жизненоважни лекарства.

Шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че разследващите са убедени, че тя не е напуснала доброволно.

„Тя не е избягала", каза той. „Смятаме, че е била принудена да напусне дома си. Това е било против волята й."

Той добави: „Става въпрос за 84-годишна жена, която е болна, която се нуждае от лекарствата си и която е била отведена от спалнята си посред нощ. Ако е жива, тя се нуждае от лекарствата си, а вече са минали повече от 24 часа. Това само по себе си може да бъде фатално и е страшно."

Водещата на Today Show Савана Гътри отправи сърцераздирателна молба към феновете да включат любимата й майка в молитвите си, за да помогнат да „я върнат у дома", след като възрастната жена изчезна внезапно.

54-годишната Гътри, която трябваше да бъде съводеща на олимпийското предаване на NBC от Милано тази седмица, се оттегли от участието си.

Източник от NBC каза: „Няма начин Савана да бъде там."

Нанси живее сама в имот на стойност 1 милион долара, където детективите са открили, че светлините в общите части са останали включени, а входната врата е отключена.

Няма очевидни следи от насилствено проникване, но полицията заяви, че някои елементи от местопрестъплението са предизвикали „сериозна тревога", което е наложило намесата на детективи от отдела за убийства и уведомяването на ФБР.

На въпроса дали думата „отвличане" е подходяща, шериф Нанос отговори: „Знаем, че тя не е могла да излезе от къщата. От разговорите с лекарите й знаем, че е имала някои физически ограничения, които определено са я възпрепятствали."

Той добави: „Тя е много остроумна, с ясен ум, не страда от никаква форма на деменция или Алцхаймер – нищо. Затова знаем, че е знаела какво се случва наоколо."

Разследващите смятат, че някой е влязъл в дома й през нощта. „По наше мнение, някой е влязъл в дома й посред нощ и я е отвлякъл. Възможно е да е бил повече от един човек, но все още не знаем", добави Нанос.

Нанси прекарала съботната вечер на вечеря и игра на махджонг с сестрата на Савана Гътри, преди да се прибере вкъщи. За последно е видяна близо до дома си около 21:45 ч. Членовете на семейството й подали сигнал на следващата сутрин, след като тя не се явила в църквата.

Полицията провежда разследване от врата на врата, събира записи от домофони и охранителни камери и търси автомобил, който може да има отношение към случая.

За целта са мобилизирани хеликоптери, дронове с инфрачервени камери, кучета за търсене и доброволни спасителни екипи, а митническите и граничните служби се включиха в усилията поради близостта на дома до мексиканската граница.

Въпреки това, Нанос заяви: „Няма нищо, което да сочи за картел или проблеми с границата. Нищо подобно."

Шерифската служба на окръг Пима призова жителите да проверят записите от домашните си камери за наблюдение и да съобщят за всичко подозрително.

Властите заявиха, че не смятат, че обществеността е в опасност, и не изключват никакви версии в разследването, включително дали Нанси е била набелязана заради известната кариера на дъщеря си.

В понеделник сутринта емоциите преляха в националната телевизия, когато съводещата на предаването „Today" Джена Буш Хейгър се обърна към зрителите със сълзи на очи.

„Познавам я лично", каза тя. „И искаме да съобщим, че тя приема ежедневни лекарства, от които се нуждае, за да оцелее. Тя е без лекарствата си. В молитвите си мислим за нашата скъпа, скъпа Савана и цялото й семейство."

Савана даде изявление чрез NBC, в което каза: „Искам да благодаря на всички за мислите, молитвите и посланията на подкрепа.

В момента фокусът ни остава върху безопасното завръщане на нашата скъпа майка. Благодарим на правоохранителните органи за упоритата им работа по този случай и призоваваме всеки, който има информация, да се свърже с офиса на шерифа на окръг Пима на номер 520-351-4900."

Шериф Нанос заяви, че полицаите „полагат всички усилия" в издирването. „Надяваме се да я намерим жива и здрава", каза той.