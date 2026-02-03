ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22215456 www.24chasa.bg

Ердоган: 100 млрд. лири за подкрепа на производството в Турция

1040
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган обяви нов финансов пакет на стойност 100 милиарда турски лири (1,95 милиарда евро) за подпомагане на производствения сектор в Турция, съобщи сайтът Хаберлер. 

„Искам да споделя една добра новина, която ще облекчи трудностите, пред които са изправени нашите производствени предприятия при достъпа до финансиране. Стартираме пакет за финансиране на стойност 100 милиарда лири с изгодни условия. Той ще предлага шестмесечен гратисен период за плащане на главницата и срок за погасяване до 36 месеца“, заяви Ердоган снощи след среща на кабинета, съобщи БТА. 

В изявлението си Ердоган каза още, че в рамките на инициативата ще бъдат отпуснати заеми до 50 милиона лири (около 1 милион евро) на предприятие. 

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)