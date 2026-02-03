Ердоган: 100 млрд. лири за подкрепа на производството в Турция

Турският президент Реджеп Ердоган обяви нов финансов пакет на стойност 100 милиарда турски лири (1,95 милиарда евро) за подпомагане на производствения сектор в Турция, съобщи сайтът Хаберлер.

„Искам да споделя една добра новина, която ще облекчи трудностите, пред които са изправени нашите производствени предприятия при достъпа до финансиране. Стартираме пакет за финансиране на стойност 100 милиарда лири с изгодни условия. Той ще предлага шестмесечен гратисен период за плащане на главницата и срок за погасяване до 36 месеца“, заяви Ердоган снощи след среща на кабинета, съобщи БТА.

В изявлението си Ердоган каза още, че в рамките на инициативата ще бъдат отпуснати заеми до 50 милиона лири (около 1 милион евро) на предприятие.