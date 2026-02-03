Сара Фъргюсън към Епстийн: Просто се ожени за мен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившата херцогиня на Йорк завела дъщерите си на обяд с педофила

Фъргюсън нарича Епстийн "опора" и "братът, за който винаги съм мечтала"

Новата порция разсекретени документи по случая "Епстийн" разкри поредица от имейли между бившата съпруга на принц Андрю Сара Фъргюсън и Джефри Епстийн.

Имената на Андрю и Сара отдавна се въртят около това на педофила, а последните документи показаха и шокираща снимка на Андрю, който се е надвесил над жена, която лежи на пода.

В мейлите бившата херцогиня на Йорк пише, че "никоя жена не е напуснала кралското семейство с вдигната глава" и тя се чувства "напълно изоставена".

През юли 2010 г. Фъргюсън пише, че ще бъде "унищожена в Обединеното кралство".

Дворецът не може да я „обезглави", затова „ще ме дискредитира – напълно ще ме унищожи", пише тя, намеквайки за екзекуциите на съпругите на Хенри VIII Ан Болейн и Катрин Хауърд.

Мейлите са пратени до Епстийн няколко седмици, след като Сара беше хваната да "продава информация за Андрю" на таблоид в замяна на 500 000 долара.

След това тя се съгласи на интервю с Опра Уинфри, в което разказа как е пред фалит и не може да плати наема, затова е наела стая в дома на бившия си съпруг в Роял Лодж.

В един от мейлите бившата херцогиня благодари на Епстийн, че е бил "нейна опора".

В първия си имейл до Епстийн от 13 юли 2010 г. тя пише: „Предаде ли ме? Не... Моля те, ти си моята опора"

Епстийн е отговаря: „Мислех, че ти трябва място за втората седмица?".

Според „Досиетата на Епстийн" педофилът изглежда е организирал многократно настаняване за Сара в САЩ.

Тя отговаря: „Скъпи Джефри, да, имах нужда от място за една седмица.

И ти благодаря много, но точно както предсказах преди много, много месеци, британската преса е готова да ме унищожи и изглежда, че PricewaterhouseCoopers и дворцовата система не са подготвени да се справят с цялата тази огромна вълна от негативизъм.

Затова трябва да се върна в Обединеното кралство, да бъда унищожена.

Сега съм на 1000% оставена на произвола на съдбата, точно както предсказах, ще видиш, пресата ще ме изгони. Сега съм напълно сама.

Това е повече от скандално и никой не може да направи нищо. Не мога да повярвам до какво се стигна.

Трябва да се върна, за да се изправя пред съдията и да бъда обесена отново."

По това време PwC извършваше одит на сметките й.

По-късно се разбра, че Епстийн е изплатил част от дълговете й, но по-късно тя нарече това „гигантска грешка".

По-рано тази седмица "Дейли мейл" писа, че принцесите Беатрис и Юджини са "ужасени" от мейлите на майка им до педофила Епстийн.

Източници, близки до сестрите, казват, че те също са „потресени" и „смутени" от новите снимки на баща им Андрю.

В други мейли Сара Фъргюсън казва на Епстийн, че е "легенда" и дори се шегува, че трябва да се оженят. В едно от съобщенията дори се споменава сексуалния живот на дъщеря й Юджини. Става ясно и че бившата херцогиня е водила двете си дъщери на обяд с педофила в Маями през юли 2009 г.

В един от мейлите Сара обвинява Епстийн, че я е изоставил през 2011 г. и я използвал, за да стане близък с бившия й съпруг принц Андрю. Едно от съобщенията предполага, че педофилът е имал тайно дете.

Бившата херцогиня на Йорк дори наричала Епстийн "братът, за който винаги съм мечтала".

В друг имейл Сара пише: „Ти си легенда. Наистина нямам думи, с които да опиша любовта и благодарността си за щедростта и добротата ти. Xx Аз съм на твое разположение. Просто се ожени за мен."

В поредица от мейли от март 2010 г. Епстийн изглежда пита Сара за пътуване до Ню Йорк:

Епстийн: Ню Йорк?

Сара: Все още не съм сигурна. Чакам Юджини да се върне от един секс (б.а. - думата е shagging, която е британски вулгарен жаргон) уикенд.

Имейлът е изпратен по времето на 20-ия рожден ден на принцеса Юджини, който тя прекарва с тогавашния си приятел, а сега съпруг, Джак Бруксбанк.

Сред публикуваните съобщения има и официална покана за Епстийн. Тя е от 8 февруари 2010 г. и е за 50-ия рожден ден на принц Андрю.

На 3 август 2009 г. Сара описва Епстийн като „братът, за когото винаги съм мечтала" и дори нарича престъпника „легенда" в по-късен имейл.

В имейла Фърги пише: „Никога не съм била по-трогната от добротата на приятел, отколкото от комплимента, който ми направи пред момичетата ми. Благодаря ти, Джефри, че си братът, за който винаги съм мечтала."

В друг мейл от 26 април 2011 г. Фъргюсън нарича Епстийн "най-добър приятел". Това се случва едва няколко седмици, след като тя заявява пред репортери, че "никога повече няма да има общо" с педофила.

Миналата година говорителят й заяви, че част от милите имейли били, за да успокои Епстийн, който заплашвал да я съди.

В съобщение от 2011 г., изпратено след влизането в затвора на педофила, Сара го обвинява, че я използвал, а изчезването му я "наранило дълбоко".

Последната част от разсекретени документи извади на показ имената на много личности, които досега не фигурираха там, като норвежката принцеса Мете Марит, белгийския принц Лоран, бившия словашки министър Мирослав Лайчак, Владимир Путин и др.

България също бе намесена, като в имейли между Епстийн и приближения му Даниел Сиад се споменава столицата София, "принцесата" и среща с "държавни служители". В разсекретените документи има два самолетни билета от лятото на 2004 г., които Епстийн е закупил, а пътничките са с български имена, като и в двата маршрута присъства София.

Името на княз Кирил Сакскобургготски (Преславски) също се оказа в досиетата "Епстийн". Сред файловете, публикувани от правосъдното министерство на САЩ във връзка със секспрестъпника Джефри Епстийн, има списък, в който Сакскобургготски изглежда е вписан като плюс едно на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.