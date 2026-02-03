ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Педро Санчес: Испания ще забрани социалните мрежи за деца под 16 години

1008
Испанският премиер Педро Санчес СНИМКА: Х/@sanchezcastejon

Испания ще забрани достъпа до социалните медии за непълнолетни под 16-годишна възраст, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта, заяви премиерът Педро Санчес днес на тазгодишната Среща на върха на правителствата по света в Дубай, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Нашите деца са уязвими в пространство, в което никога не е било предназначено да се справят сами... Няма да приемаме повече това“, каза Санчес. „Ще ги защитим от дигиталния Див Запад.“

Той добави, че правителството му ще представи и нов законопроект следващата седмица, с който ръководителите на социалните мрежи да бъдат подвеждани под отговорност за незаконно съдържание.

През декември Австралия стана първата страна, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция, които обмислят подобни мерки, основани на възрастта.

