ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22215745 www.24chasa.bg

Учени: Планетата Юпитер е по-малка и по-плоска, отколкото се смяташе

724
Юпитер СНИМКА: Pixabay

Международен екип от учени е измерил Юпитер с безпрецедентна точност и е открил, че най-голямата планета в Слънчевата система е по-малка и по-плоска, отколкото се смяташе преди, съобщи Синхуа, цитирайки изследване на израелския научен институт „Вайцман“ и БТА. 

В продължение на десетилетия размерът и формата на Юпитер са в основата на шест измервания, направени преди близо 50 години от мисиите на НАСА „Вояджър“ и „Пайъниър“ – тези космически кораби са предавали радиосигнали, които учените са използвали, за да изчислят размерите на планетата, но данните са оставяли място за съмнение.

Новото проучване, публикувано в Nature Astronomy, се опира на данни от космическия кораб на НАСА „Джуно“, който обикаля около Юпитер от 2016 г. След като мисията бе удължена през 2021 г., „Джуно“ бе насочен към нова траектория, който му позволи да мине зад Юпитер –  гледано от перспективата на Земята.

Докато космическият апарат се е придвижвал зад планетата, радиосигналите му са били изкривени от плътната атмосфера на Юпитер. Като са проследили това изкривяване, учените са успели да измерят планетата с много по-голяма точност.

Проучването открило, че Юпитер е с около 8 километра по-тясна на екватора и 24 километра по-плоска на полюсите в сравнение с предишните оценки.

Резултатите ще помогнат на учените да усъвършенстват моделите за вътрешността на Юпитер и да осигурят нови знания за мощните ѝ ветрове, структурата в дълбочина и формацията и еволюцията на планетите гиганти.

Юпитер СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)