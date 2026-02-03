Учени: Планетата Юпитер е по-малка и по-плоска, отколкото се смяташе

Международен екип от учени е измерил Юпитер с безпрецедентна точност и е открил, че най-голямата планета в Слънчевата система е по-малка и по-плоска, отколкото се смяташе преди, съобщи Синхуа, цитирайки изследване на израелския научен институт „Вайцман“ и БТА.

В продължение на десетилетия размерът и формата на Юпитер са в основата на шест измервания, направени преди близо 50 години от мисиите на НАСА „Вояджър“ и „Пайъниър“ – тези космически кораби са предавали радиосигнали, които учените са използвали, за да изчислят размерите на планетата, но данните са оставяли място за съмнение.

Новото проучване, публикувано в Nature Astronomy, се опира на данни от космическия кораб на НАСА „Джуно“, който обикаля около Юпитер от 2016 г. След като мисията бе удължена през 2021 г., „Джуно“ бе насочен към нова траектория, който му позволи да мине зад Юпитер – гледано от перспективата на Земята.

Докато космическият апарат се е придвижвал зад планетата, радиосигналите му са били изкривени от плътната атмосфера на Юпитер. Като са проследили това изкривяване, учените са успели да измерят планетата с много по-голяма точност.

Проучването открило, че Юпитер е с около 8 километра по-тясна на екватора и 24 километра по-плоска на полюсите в сравнение с предишните оценки.

Резултатите ще помогнат на учените да усъвършенстват моделите за вътрешността на Юпитер и да осигурят нови знания за мощните ѝ ветрове, структурата в дълбочина и формацията и еволюцията на планетите гиганти.