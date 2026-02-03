Румънският премиер Илие Боложан получи вот на доверие от съпартийците си

Румънският премиер Илие Боложан получи вот на доверие от ръководството на Национално-либералната партия (НЛП, eдна от четирите партии в управляваща коалиция – бел.ред.), се посочва в информация на пресслужбата на НЛП.

Боложан, който е начело на партията, сам поиска вот на доверие, за да види дали все още се ползва с подкрепата на колегите си. През изминалите седмици няколко от тях разкритикуваха дейността му начело на правителството.

Въпреки това по време на тайното гласуване на заседанието в понеделник вечерта бяха регистрирани 47 гласа в подкрепа на Боложан и само 3 „против“.

В рамките на заседанието, което продължи пет часа, румънският премиер Боложан и министърът на финансите Александру Назаре представиха и основните точки от пакета за икономическо възстановяване, който в момента е в процес на финализиране. Той е структуриран в две основни части. Първата има за цел да преконфигурира схемите за държавна помощ чрез стартиране на седем специални програми, включително за минерални ресурси и критични суровини, научноизследователска и развойна дейност и нови технологии, както и за отбранителната промишленост. Втората включва широк фискален компонент, насочен към микропредприятията и цялата бизнес среда.

Скорошно социологическо проучване на агенция КУРС показа, че премиерът Илие Боложан и лидерът на Социалдемократическата партия (СДП) Сорин Гриндяну се сблъскват със сериозна степен на отхвърляне – над 70 процента.

„Сега коалицията стои по-лошо, отколкото преди шест месеца. Вижда се в загрижеността на инвеститорите, но ние продължаваме напред“, отбеляза междувременно в интервю за Дижи24 президентът Никушор Дан.

На въпрос на водещия дали е възможно през 2026 г. Румъния да бъде управлявана без Илие Боложан като премиер на страната, президентът отговори, че в този момент няма друга алтернатива.

„Освен това има споразумение, според което до април 2027 г. има министър-председател, определен от Национално-либералната партия“, допълни държавния глава.

В понеделник, първият работен ден на депутатите за тази година, крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР) обяви, че ще внесе три предложения за вот на недоверие към правителството на Илие Боложан. Единият вот е насочен срещу Министерството на външните работи и отношението на правителсвтото по въпроса за Меркосур, другите два са свързани с отбраната и образованието.