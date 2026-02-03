Обискират офисите на „Екс“ във Франция, викат на разпит в прокуратурата Илон Мъск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парижката прокуратура е призовала собственика на "Екс" Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор Линда Якарино на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Прокуратурата съобщи, че днес се извършва обиск във френските офиси на "Екс" в рамките на разследване, започнало през януари 2025 година. Обиските се извършват от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата, като в операцията участва и Европол, с подкрепата на киберзвено към френската полиция, се казва в публикация в "Екс".

Засега платформата не е коментирала темата.

Прокуратурата заяви, че е започнала разследването след сигнал от депутат, който твърди, че вероятно нагласени алгоритми в "Екс" са преиначавали работата на автоматизирана система за обработка на данни.

Парижката прокуратура също така обяви, че напуска социалната мрежа "Екс" и занапред ще комуникира чрез "Линкдин" и "Инстаграм". "Линкдин" е собственост на "Майкрософт", а "Инстаграм" – на "Мета".