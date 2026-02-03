Сергей Шойгу: Предадох на лидера на Мианма послание от Путин

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, който днес приключва двудневната си визита в Мианма, заяви в интервю за ТАСС, че е предал на лидера на страната Мин Аун Хлайн послание от руския президент Владимир Путин, който потвърждава желанието на Москва за задълбочаване двустранното сътрудничеството.

Шойгу пристигна в Мианма вчера, когато посочи, че основната цел е да изрази подкрепата на Москва към правителството след края на последния трети етап от парламентарните избори, съобщава БТА.

Мианма е разкъсвана от насилие от военния преврат през 2021 г., с който бе свалено избраното правителство на носителката на Нобелова награда за мир Аун Сан Су Чжи, припомня Ройтерс. Оттогава генералите, водени от Мин Аун Хлайн, се сблъскват с ожесточената съпротива на въоръжени групировки. След пет години управление със сила, хунтата реши да произведе парламентарни избори, които представи като стъпка към национално помирение, добавя Франс прес. Много държави и международни наблюдатели обаче осъдиха вота, като заявиха, че има репресиите срещу опозицията и че в изборите участват предимно формации, подкрепяни от военните.

Последната фаза се произведе на 25 януари, а на следващия ден подкрепяната от хунтата партия в Мианма обяви, че е победител.

Шойгу заяви в интервюто си за ТАСС, че в момента се правят "външни опити да се наложат се наложат лъжливи наративи за Мианма", за да може тя "да бъде изолирана от международната сцена". "В действителност обаче виждаме, че това не се случва", добави секретарят на Съвета за сигурност на Русия.

"Предадох на мианмаския лидер послание от президента на Русия Владимир Владимирович Путин, в което той потвърди намерението си да насърчава цялостния комплекс от руско-мианмаски връзки в съответствие с по-рано постигнатите споразумения на най-високо равнище, както и да задълбочава двустранното сътрудничество във всички сфери", каза още Шойгу.

"Зад гръмките лозунги за защита на интересите на обикновените хора се крият циничните планове на западняците да сменят мианмаското ръководство с така наречените демократични лидери, които да са лоялни към тях", каза още Шойгу. "Tрябва да се разбере, че западните политици разглеждат Мианма в контекста на по-широката си стратегия за сдържане на Китай, както и на опитите да ограничат достъпа на Пекин до Индийския океан и да го лишат от достъп до богатите ресурси на Мианма", продължи руският политик.

"През територията на Мианма минава най-краткият път от Китай до Европа, заобикаляйки протока Малака, който може да бъде блокиран от военноморските сили на САЩ в случай на изостряне на ситуацията около Тайван или в Южнокитайско море", отбеляза Шойгу.

Той определи изборите като "открити и прозрачни" и припомни, че във вота са участвали 57 политически партии. Наблюдатели изпратиха Русия, Беларус, Казахстан, Китай, Индия, Никарагуа, както и три държави членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) - Виетнам, Камбоджа и Тайланд, добави Шойгу.

Външната министърка на Филипините Тереса Ласаро заяви на пресконференция в петък, че АСЕАН "не признава трите фази на изборите" в Мианма, припомня Асошиейтед прес. Ласаро, чиято страна в момента е ротационен председател на регионалния блок, в който членуват 11 страни, включително Миама, не уточни как би могла да бъде променена позицията на АСЕАН.