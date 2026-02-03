ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

890 сметки в „Креди Сюис“ са свързани с нацисти

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22215993 www.24chasa.bg

Атина остава без таксита за 2 дни - шофьорите стачкуват срещу електромобилите

2088
такси Снимка: Pixabay

Гръцката столица Атина ще остане без таксиметрови услуги днес и утре, след като таксиметровите шофьори обявиха нова двудневна стачка, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“ и БТА. 

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (САТА) протестира срещу сроковете за преминаване към електрически превозни средства и конкуренцията от други доставчици на транспортни услуги, като същевременно настоява за данъчни облекчения и разрешение такситата с клиенти да използват лентите за обществен транспорт по силно задръстените улици на Атина, посочва изданието. 

Синдикатът, който организира поредица от стачки през последните седмици, е планирал и протестно шествие през центъра на Атина до резиденцията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. 

Таксиметровите шофьори в Солун заявиха, че ще преустановят работа в сряда, се посочва още в информацията. 

Изданието припомня, че от бранша са недоволни срещу изискването от 1 януари т.г. всички нови таксита, на които се издава лиценз за дейност, да бъдат с електрическо задвижване като част от зеления преход на Гърция. Синдикатът настоява крайният срок да бъде удължен с няколко години. 

такси Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)