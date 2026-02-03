Атина остава без таксита за 2 дни - шофьорите стачкуват срещу електромобилите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката столица Атина ще остане без таксиметрови услуги днес и утре, след като таксиметровите шофьори обявиха нова двудневна стачка, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“ и БТА.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (САТА) протестира срещу сроковете за преминаване към електрически превозни средства и конкуренцията от други доставчици на транспортни услуги, като същевременно настоява за данъчни облекчения и разрешение такситата с клиенти да използват лентите за обществен транспорт по силно задръстените улици на Атина, посочва изданието.

Синдикатът, който организира поредица от стачки през последните седмици, е планирал и протестно шествие през центъра на Атина до резиденцията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Таксиметровите шофьори в Солун заявиха, че ще преустановят работа в сряда, се посочва още в информацията.

Изданието припомня, че от бранша са недоволни срещу изискването от 1 януари т.г. всички нови таксита, на които се издава лиценз за дейност, да бъдат с електрическо задвижване като част от зеления преход на Гърция. Синдикатът настоява крайният срок да бъде удължен с няколко години.