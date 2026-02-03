Жертва на Епстийн му родила дете, взели й го, той искал да създаде супер раса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Епстийн събирал учени около себе си и им разказвал за плана си "да създаде супер-раса от хора с неговата ДНК"

Една от жертвите на педофила и сексуален насилник Джефри Епстийн родила дете от него, което й било отнето 10 минути след раждането. Това пише в новия транш документи, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ преди дни.

Сред близо трите милиона документи, свързани с Епстийн, е дневникът на момичето. Според него тя е родила момиче през 2002 година, когато е била на 16-17 години.

Според нея Епстийн е искал да създаде "превъзходен генетичен фонд".

През 2019 г. "Ню Йорк Таймс" писа, че педофилът имал план да "засее" човешката раса със своето ДНК, като оплоди жени в ранчото си в Ню Мексико.

Бившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън пък поздравява Епстийн за раждането на момченце в мейл, изпратен през 2011 г.

Няма публична информация за официални деца на Джефри Епстийн.

Адвокатите на жертвата, родила през 2002 г., са споделили дневника й с прокурорите, които разследват случая. В дневника има и копие на снимка от видеозон, на която пише, че е от 20 гестационна седмица. Под нея е написано: "Нея я няма и няма да се върне".

Жертвата дори описва раждането, на което според нея е присъствала и Гилейн Максуел.

"Видях между пръстите й малката главичка. Бебето протегна малката си ръчичка нагоре, имаше и малко краче".

Жената си спомня как Гилейн казала, че бебето било красиво. По-късно тя описва, че се е чувствала като "инкубатор" и към нея не е имало уважение като към човек.

По-късно същата жена завежда дело срещу бившия изпълнителен директор на Apollo Global Management, Леон Блек, който бил един от сътрудниците на Епстийн.

Завеждайки делото под псевдонима Джейн Доу през 2023 г., жената твърди, че Блек я изнасилил в къщата на Епстийн.

Блек отрича обвиненията и делото все още е в ход.

Освен въпросното момиченце, родено през 2002 г., се предполага, че педофилът има син, който сега трябва да е на около 14 години. За това загатва Фъргюсън в мейл до педофила, казвайки, че е научила новината от бившия си съпруг принц Андрю.

Последната публично известна връзка на педофила беше с Карина Шуляк, на която той искаше да остави частния си остров, 50 млн. долара и къщата си в Манхатън, пише "Дейли мейл".

Според имейли, изтекли през миналата година, Епстийн и Максуел са имали проблеми със зачеването и са обсъждали медицински процедури за това.

Максуел изпратила на Епстийн имейл с подробни инструкции за даряване на сперма за съвместно лечение на безплодие.

„Можеш да дадеш пробата у дома", пише тя, преди да добави, че „трябва да бъде в рамките на 90 минути от моята процедура" и че „цялата еякулация трябва да бъде събрана".

В имейл до Епстийн от 2007 г., точно преди той да подпише споразумение за непредявяване на обвинение с федералните прокурори, Максуел му дава по-подробни инструкции за друга процедура за лечение на безплодие.

Това е по времето, когато Максуел твърди, че е напуснала орбитата на Епстийн и вече е в отношения с технологичния милиардер Тед Уейт.

Източници, който някога са били близки до педофила, разказват как той събирал учени около себе си и им разказвал за плана си "да създаде супер-раса от хора с неговата ДНК".

Той организирал партита, на които академици се смесвали с привлекателни жени с висше образование, които той виждал като кандидатки за майки на неговите деца.

Епстийн също така казвал, че след смъртта си „иска главата и пенисът му да бъдат замразени" и дарени на благотворителни организации, подкрепящи трансхуманизма – вярата, че човешката раса може да еволюира още повече, използвайки постиженията на науката.

Десетки познати – включително един от бившите защитници на Епстийн – разказват, че всичко това се дължи на скритата му страст към евгениката, идеята, че човешката раса може да бъде подобрена чрез селективно размножаване.

Една от последните му покупки на книги била копие от „Формулата: разкриване на тайните за отглеждането на изключително успешни деца".

Епстийн очевидно е основал идеята си за бебешко ранчо на разказите за Репозиторията за генетичен избор, която трябвало да бъде снабдена със сперма от нобелови лауреати, желаещи да подобрят човешкия генофонд.

Само един нобелов лауреат е признал, че е дарил сперма за нея, а репозиторията е преустановила дейността си през 1999 г.