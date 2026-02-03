Песков: Не сме получили официален отказ от Индия от доставки на руски петрол

Русия към момента не е получавала официални съобщения от Индия за отказ от доставки на руски петрол и разполага единствено с публични изявления по темата. Това заявиха говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и руският вицепремиер Александър Новак, коментирайки изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС и БТА.

„Досега не сме чували никакви изявления от Делхи по този въпрос“, каза Песков на брифинг, запитан дали Индия е отказала да купува руски петрол. По думите му Москва вижда само публични коментари, без официална позиция от индийска страна.

Изявленията последваха думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, който след разговор с индийския премиер Нарендра Моди обяви, че Индия се отказва от покупките на руски петрол. Тръмп също така съобщи за договореност за нови двустранни търговски условия между САЩ и Индия, включително намерение на Вашингтон да намали ответните мита за индийски стоки от 25 на сто на 18 на сто.

Индийският премиер Нарендра Моди потвърди намерението за намаляване на митата, но не е потвърдил публично отказ от доставки на руски петрол.

По темата се изказа и руският вицепремиер Александър Новак, който заяви, че правителството следи ситуацията. „Виждаме само публични изявления. Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза Новак пред репортери.

Той подчерта, че Русия остава уверена в търсенето на своите енергийни ресурси на световните пазари. „Като цяло нашите енергийни ресурси са търсени. Предлагането винаги ще намира търсене, защото балансът се запазва“, заяви Новак.

Тръмп също така твърди, че Индия възнамерява да премине към закупуване на петрол от САЩ и евентуално от Венецуела, но към момента руската страна не разполага с официално потвърждение за подобна промяна от страна на Делхи.