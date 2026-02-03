Тръмп планира визита в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл заяви, че американският президент Доналд Тръмп планира да посети Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

В разговор с журналисти вчера вечерта преди премиерата в Атина на новия документален филм „Мелания“, посветен на съпругата на Тръмп – Мелания Тръмп, Кимбърли Гилфойл е изразила увереност, че такава визита ще се състои.

„Знам, че президентът ще дойде. И наистина очаквам с нетърпение и двамата (със съпругата му) да дойдат на посещение в Гърция. Това би било изключителна чест за страната“, посочи тя, цитирана от изданието.

Посланик Гилфойл не е предоставила допълнителни подробности относно това кога би могла да се проведе визитата и какво би могла да обхваща.

Документалният филм „Мелания“, режисиран и продуциран от Брет Ратнър, проследява първата дама през 20-те дни, предхождащи втората президентска инаугурация на съпруга ѝ, припомня „Катимерини“.