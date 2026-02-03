Норвежкият парламент подкрепи монархията в страната въпреки скандалите около Епстийн

Норвежкият парламент гласува днес с голямо мнозинство за запазване на монархията в страната и отхвърли предложението Норвегия да стане република, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Решението е взето въпреки скорошните проблеми около кралското семейство и социологическо проучване, показващо спад в обществената подкрепа за монархията.

В гласуването 141 от общо 169 депутати подкрепиха запазването на монархията, а 26 гласуваха за прекратяване на управлението на крал Харалд и неговите наследници, показват официалните резултати.

Поддръжниците на монархията твърдят, че институцията носи стабилност, тъй като стои над партийната политика, и че е служила добре на Норвегия от обявяването на независимостта ѝ от Швеция през 1905 година. Привържениците на републиката посочват, че политическата власт така или иначе е в ръцете на избрания парламент и правителството и добавят, че наследствените привилегии на кралското семейство нямат място в едно демократично общество.

„Вносителите предлагат промяна в конституцията, така че държавният глава на Норвегия да бъде избиран от народа, тоест да има президент“, се казва в предложението, внесено от група от седем депутати от различни политически партии.

Въпреки това престолонаследничката Мете-Марит бе разкритикувана вчера от министър-председателя, който заяви, че тя е проявила лоша преценка, поддържайки контакти с Джефри Епстийн. Това стана след появата на информации за връзките ѝ с покойния американски сексуален престъпник.

В събота Мете-Марит, съпруга на престолонаследника Хокон, се извини за контактите си с Епстийн, които са се осъществявали, след като той бе признат за виновен за сексуални престъпления срещу деца през 2008 г.

Социологическо проучване, проведено вчера за норвежкия всекидневник "Верденс ганг", показва, че 61% от норвежците подкрепят запазването на монархията – спад спрямо 72% миналата година. Подкрепата за република е нараснала с 10 процентни пункта до 27%, сочат резултатите, публикувани днес.

На въпроса дали Мете-Марит трябва да стане следващата кралица на Норвегия 44% от анкетираните са отговорили с „не“, 33% – с „да“, а останалите не са изразили мнение. Проучването е направено сред 1014 души от социологическия институт "Инфакт".

Отделно, днес пред съда се изправи Мариус Хьойби – 29-годишният син на Мете-Марит от предишна връзка. Той е обвинен в изнасилване, домашно насилие, нападение и притежание на наркотици. През уикенда той отново бе арестуван по подозрение за други престъпления.

Хьойби отрича най-сериозните обвинения срещу него, включително тези за изнасилване и домашно насилие, но признава част от по-леките обвинения.