890 сметки в „Креди Сюис“ са свързани с нацисти

Времето София  / 
Марк Рюте: Кремъл не е сериозен в стремежа си към мир

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Снимка: Twitter/@marcelbar8

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в реч пред Върховната рада на Украйна, че въпреки дипломатическите усилия на САЩ и Украйна да сложат край на войната, Русия продължава да нанася удари по украински градове, което показва, че Кремъл не е сериозен в стремежа си към мир, предаде Укринформ и БТА.

Агенцията отбелязва, че Рюте е направил изявлението по време на парламентарна сесия днес.

Рюте каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип се опитват да спрат кръвопролитията и че Украйна е готова да подкрепи тези усилия с искрени намерения.

Генералният секретар на алианса заяви, че е постигнат важен напредък в тази област, но подчерта, че Русия е продължила атаките си, включително през последната нощ, което според него показва, че Москва не е искрено ангажирана с мирния процес.

В този контекст той припомни, че Русия има повече от един милион жертви във войната, която е започнала. Според Рюте въпреки готовността на руския лидер Владимир Путин да продължи да прави такива жертви всяка победа на бойното поле струва много скъпо на руските сили.

Рюте добави, че Китай, Северна Корея и Иран продължават да подкрепят Русия, но заяви, че руската икономика въпреки това страда и че засиленият натиск върху руския т.нар. сенчест флот също оказва влияние.

Той подчерта, че НАТО ще продължи да оказва натиск върху Русия и да подкрепя Украйна.

 

