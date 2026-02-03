ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

890 сметки в „Креди Сюис“ са свързани с нацисти

Гренландия се надява да намери общ език със САЩ

Гренландия СНИМКА: Архив

Външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелт изрази надежда да бъде намерен общ език със Съединените щати, като подчерта, че за целта Вашингтон не бива да преминава червените линии, начертани от правителството на датската полуавтономна територия в Арктика, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Дания и Гренландия отхвърлят териториалните претенции, предявени от президента на САЩ Доналд Тръмп към най-големия остров на Земята.

“Търсим дипломатическо решение чрез преговори. Надявам се и съм оптимист, че ще намерим общ език и нашите червени линии ще бъдат уважени“, заяви днес Моцфелт на конференция на тема Арктика в норвежкия град Тромсьо.

Вчера гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен изрази очакване диалогът със Съединените щати да доведе до "конкретни резултати".

 

