ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22216681 www.24chasa.bg

Русия нанесе най-мощните си удари по украинска енергийна инфраструктура от началото на годината

3000
снимка; РОЙТЕРС

Руските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-мощните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от Франс прес и Укринформ.

Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети, съобщава БТА.

"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в съобщение в платформата "Телеграм".

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности в Киевска, Харковска, Одеска, Винишка и Днепропетровска област.

Енергийното дружество обяви също, че спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.

снимка; РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)