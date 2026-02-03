Чешкият парламент разглежда вот на недоверие след заплашителните есемеси до президента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Долната камара на чешкия парламент започна дебати по искане за вот на недоверие срещу дясното правителство, по-малко от два месеца след встъпването на кабинета в длъжност, предаде ДПА и БТА.

Ходът е "необходима и логична стъпка", каза Мартин Купка, лидерът на най-голямата опозиционна формация "Гражданската демократическа партия".

Повод за внасянето на вота станаха есемеси със заплахи, изпратени от финансовия министър Петър Мацинка на президента Петър Павел.

Политикът от дясната евроскептична партия "Автомобилисти за себе си" е обвиняван в опит за принуда върху държавния глава с цел да одобри назначението на съпартиеца на Мацинка Филип Турек за министър на околната среда.

Павел се усъмни дали кандидатурата на 40-годишния Турек за министерски пост е подходяща, тъй като в миналото той е правил изказвания, определяни от мнозина като расистки и сексистки.

В неделя десетки хиляди излязоха по улиците на Прага, за да покажат солидарност с Павел, бивш натовски генерал и политик с твърда прозападна ориентация. Според организаторите демонстрацията е събрала около 90 000 души.

Андрей Бабиш, магнатът милиардер, който през декември се върна на власт като премиер, определи дебатите по вота на недоверие като загуба на време.

"Това е пореден опит хората да бъдат занимавани с небивалици", каза основателят на дясното популистко Движение на недоволните граждани (АНО). "Нека просто най-накрая бъдем оставени да се залавяме за работа", обърна се той към опозицията.

Гласуването по искането за сваляне на правителството все още не е насрочено. Смята се за малко вероятно вотът да мине.

Затова са необходими 101 гласа, но управляващата трипартийна коалиция има 108 депутати в 200-местната Камара на депутатите.