Швеция и Дания ще купуват системи за противовъздушна отбрана за Украйна

Швеция и Дания съвместно ще купят и доставят в Украйна системи за противовъздушна отбрана на стойност 2,6 милиарда шведски крони (около 245 милиона евро), за да ѝ помогнат да се защитава от руските атаки, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Швеция ще предостави 2,1 милиарда крони за покупката на системи за противовъздушна отбрана „Трайдън“ (Tridon), разработени от „Би Ей И Систъмс Бофърс“ (BAE Systems Bofors), шведското подразделение на оръжейната компания, а Дания ще добави около 500 милиона крони, каза шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

„Това означава, че Украйна ще може да развие батальон за противовъздушна отбрана, ако поискат да го направят“, заяви Йонсон на съвместна пресконференция с датския си колега Троелс Лун Поулсен в Гьотеборг.

„Тази покупка не само подкрепя Украйна на бойното поле с още материали, но също така укрепва нашия производствен капацитет в Швеция“, добави той.

Швеция и Дания от години са сред най-непоколебимите поддръжници на Украйна и ѝ предоставят военна и хуманитарна подкрепа от първите дни на руската инвазия, посочва Ройтерс.