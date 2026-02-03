Синът на норвежката принцеса Мете-Марит пледира невинен по обвиненията в изнасилване

Синът на норвежката принцеса Мете-Марит пледира днес невинност по обвинения в изнасилване по делото срещу него за множество предполагаеми престъпления, предаде Асошиейтед прес и БТА. Делото от седмици хвърля сянка върху имиджа на кралското семейство.

Двадесет и девет годишният Мариус Борг Хьойби е най-големият син на Мете-Марит от предишна връзка и доведен син на наследника на трона принц Хокон. Хьойби няма кралски титли, нито официални задължения.

Прокурорът Стурла Хенриксбьо прочете 38-те обвинения срещу него в районния съд в Осло и го попита дали се признава за виновен. Той отговори с „не“ на най-сериозните обвинения, включително четирите обвинения в изнасилване.

Обвиненията включват още тормоз срещу бивша партньорка, насилие срещу друга, пренасяне на 3,5 кг марихуана, отправяне на смъртни заплахи и нарушения на правилата за движение.

Хьойби се призна за виновен по няколко нарушения на правилника за движение, за тежко престъпление, свързано с наркотици, и за нарушаване на заповед за ограничителни мерки, както и частично за заплахи и нападение.

В съдебната зала той носеше очила, кафяв пуловер и бежови панталони, говореше тихо и редовно се консултираше с адвоката си. Съдебен служител премести микрофона, за да се чуят по-добре отговорите му.

Прокурорите заявиха, че Хьойби може да получи до 10 години затвор, ако бъде признат за виновен, а процесът е насрочен да продължи до 19 март. Очаква се седем предполагаеми жертви да дадат показания.

„Има равенство пред закона“, каза Хенриксбьо пред съда. „Обвиняемият е син на престолонаследничката и част от кралското семейство. Въпреки това той трябва да бъде третиран като всеки друг човек, обвинен в същите престъпления“, добави той.

Сутринта прокурорът изложи случая срещу Хьойби. Обвиняемият седеше между защитниците си Елен Холагер Анденес и Петър Секулич в началото на процеса, след което се премести на маса зад тях, докато прокурорът обясняваше обвиненията.

С оглед на международния интерес съдията Йон Свердруп Ефйестад предупреди на английски, че е забранено записване или снимане в съдебната зала и че част от показанията на свидетелите ще бъдат изслушани при закрити врата.

Разследването започна през 2024 г. Полицията е била извикана първо в апартамент в престижния квартал „Фрогнер“ в Осло в началото на август същата година след сигнал за случай, свързан с насилие. Хьойби беше арестуван и по-късно освободен, но след това още жени подадоха обвинения срещу него.

През януари обвиненията бяха разширени с шест нови престъпления, включително притежание и разпространение на големи количества марихуана и нови нарушения на ограничителни мерки.

До неделя той беше на свобода, но тогава полицията заяви, че е арестуван за нови обвинения в нападение, заплахи с нож и нарушаване на заповед за ограничителни мерки. Районният съд в Осло разреши задържането му до четири седмици заради риск от повторно престъпление.

Хокон заяви миналата седмица, че с Мете-Марит не планират да присъстват на процеса и че кралското семейство няма да коментира по време на съдебното производство.

Процесът започна в особено деликатен момент за кралското семейство. Вниманието отново е насочено към Мете-Марит заради контактите ѝ в миналото с Джефри Епстийн, който се самоуби през 2019 г. в ареста в Ню Йорк.

В новите документи, публикувани в петък, името на принцесата се споменава стотици пъти. Тя вече заяви през 2019 г., че съжалява за контактите си с Епстийн. Документите включват имейли, показващи, че Мете-Марит е ползвала имот, собственост на Епстийн, в Палм Бийч, Флорида, за няколко дни през 2013 г.