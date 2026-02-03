ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Магистрала в Гърция остава затворена за втори ден след свлачище

3152
снимка: Х @BananaJoeReload

Йонийската магистрала, която преминава по западното крайбрежие на Гърция, остава затворена между градовете Амфилохия и Арта, след като вчера голямо свлачище затрупа участък от нея в резултат на обилните дъждове, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Свлачището се е образувало по пукнатина с дължина около 200 м. Големите маси камъни и почва са разкъсали предпазните мрежи и заграждения и са паднали на платното.

Движението на земните маси според експертите все още не е спряло. Според инженери и геолози възстановяването на пътя ще отнеме значително време.

В момента движението в участъка се извършва по обходен маршрут по стария главен път, съобщи БТА.

снимка: Х @BananaJoeReload

