Въздушна тревога в Киев по време на визитата на Марк Рюте

Сирени за въздушна тревога проехтяха днес в Киев по време на визитата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

"Заплаха от балистична ракета. Останете на закрито до края на тревогата", обяви кметството, докато по улиците на столицата се чуваха сирени.

Не при всяка въздушна тревога има удари.

В Киев днес е на посещение и Никола Форисие, делегиран министър на Франция за външната търговия. Той пристигна малко след 05:00 ч. с влак от Полша и ще проведе серия от срещи за възстановяването на Украйна, съобщава БТА.