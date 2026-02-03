Полша ще започне разследване за възможни връзки между осъдения за сексуални престъпления покойник Джефри Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за евентуално въздействие върху Полша, заяви премиерът Доналд Туск, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Министерството на правосъдието на САЩ наскоро разсекрети голям обем документи и комуникации, свързани с мрежата на Епстийн за сексуален трафик. Материалите разкриват контактите на покойния финансист с редица влиятелни фигури от политиката, финансите, академичните среди и бизнеса.

На правителствено заседание днес Туск заяви, че полските власти ще създадат специален екип за разследване на евентуалните последици от престъпленията на Епстийн за Полша, включително твърденията за възможно участие на руски тайни служби в случая.

"Все повече следи, информация и коментари в световната преса са свързани със съмненията, че този безпрецедентен педофилски скандал е бил съорганизиран от руските разузнавателни служби", каза Туск.

"Не е нужно да казвам, че вероятността руските разузнавателни служби да са участвали в подобна операция се увеличава, което има пряко отражение върху сигурността на полската държава. Това може да означава, че те разполагат с компрометиращи материали срещу много лидери, които и днес са политически активни", добави полският премиер.

През декември говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че досиетата по случая "Епстийн" разкриват лицемерието на западните елити. "Тук, доколкото разбирам, са били всички западни "морализатори", които гледаха с пренебрежение на Русия и ни изнасяха лекции за "демокрация и човешки права", докато самите те са участвали в съмнителни практики“, написа Захарова в платформата "Телеграм".