Повече от 50 хиляди били арестувани от властите в Иран

Повече от 50 000 души са арестувани от властите в Иран, сочат оценки на базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс", която заяви, че репресиите в страната продължават, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В началото на януари Ислямската република потуши със сила масовото протестно движение, което избухна в края на декември и достигна връхната си точка на 8 и 9 януари.

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора, но твърдят, че по-голямата част от тях са били членове на силите за сигурност или минувачи, убити от "терористи", действащи от името на САЩ и Израел.

Базираната в САЩ неправителствена организация, която по-рано съобщи за над 42 000 ареста, днес коригира оценката си, като вече отчита най-малко 50 235 ареста, свързани с протестите.

Тези арести са обхванали "широк кръг от граждани, включително студенти, писатели и учители", според организацията, която добавя, че в някои случаи те са били придружени от "претърсвания на жилища и конфискация на лични вещи".

Междувременно иранският реформистки ежедневник "Шарг" публикува необичайно критична статия за арестите на лекари във връзка с неотдавнашните масови протести, посочва ДПА.

Вестникът публикува днес имената на 25 медицински работници, които бяха арестувани в началото на миналия месец.

През последните седмици правозащитни активисти съобщиха, че лекари, които са лекували ранени демонстранти, са били подложени на репресии - нещо, което предизвика опровержения от страна на властите.

В разследваща статия на журналистката Нилуфар Хамеди бяха включени мнения на критици на властите. Един анонимен лекар защити това, че на протестиращите е била оказана медицинска помощ.

"Дали в болница, в кабинет, у дома или на улицата, няма никаква разлика", каза той и добави, че пръв приоритет на всяка медицинска сестра и всеки лекар, които искат да изпълнят Хипократовата си клетва, е да спасяват живота на хората.

Медиите в Иран са обект на засилена цензура, отбелязва ДПА.